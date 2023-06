Były wiceprezes Wisły Kraków Maciej Bałaziński w roli piłkarza. Został srebrnym medalistą mistrzostw świata adwokatów

W składzie Biało-Czerwonych znaleźli się zawodnicy m.in. z Krakowa, Wrocławia, Olsztyna i Lublina.

– To była niesamowita impreza, w której wzięło udział ponad 1400 osób. W tym roku wszystko odbywało się w Saint-Tropez, a więc w pięknych okolicznościach przyrody. Do dyspozycji uczestników było sześć boisk. Mistrzostwa trwały pięć dni, a my w tym czasie rozegraliśmy sześć spotkań. Każde w wymiarze 2 razy po 35 minut - opowiada Maciej Bałaziński cytowany przez portal laczynaspilka.pl.