Były wicemarszałek Tomasz Urynowicz: "Bez unieważnienia uchwały o LGBT z 2019 roku nie ma mowy o rozwiązaniu problemu" Ewa Wacławowicz

Tomasz Urynowicz Fot: Adam Wojnar/Polska Press

W trakcie piątkowej konferencji Tomasz Urynowicz odniósł się do ostatnich działań Marszałka Województwa Witolda Kozłowskiego. Zapowiedział również złożenie we wtorek (27 września) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosku z żądaniem unieważnienia uchwały, w wyniku której został odwołany ze stanowiska wicemarszałka.