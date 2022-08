Były trener małopolskich klubów Grzegorz Staszewski asystentem szkoleniowca reprezentacji Polski U-21 Michała Probierza ZDJĘCIA

- To mój pierwszy kontakt z drużyną narodową. Cieszę się, że mogą pracować z zawodnikami z zaplecza pierwszej reprezentacji. Nominacja była dla mnie dużym zaskoczeniem. Niedawno rozmawiałem z żoną o tym, że jeszcze kilka lat temu prowadziłem drużyny na niższych szczeblach i w akademiach. Teraz staram się przekazywać trenerskie standardy w pracy z reprezentantami kraju - podkreśla Grzegorz Staszewski.

Grzegorz Staszewski - piłkarz do 24. roku życia

Urodził się 13 lutego 1987 roku we Włodawie (województwo lubelskie). Jako piłkarz (defensywny pomocnik i środkowy obrońca) występował m.in we Włodawiance (najmłodsze kategorie wiekowe i zespół seniorów), Górniku Zabrze (drużyny młodzieżowe), Górniku Łęczna (drużyny młodzieżowe i drugi zespół), Hetmanie Zamość (II liga) i Górniku Wieliczka (III liga). Grał do 24. roku życia, na dłużej nie pozwoliło mu zdrowie.