Były pracownik firmy IKEA zwolniony za krytykę LGBT i cytat z Biblii szykuje się do procesu

IKEA aktywnie włącza się w obchody Miesiąca Dumy LGBT. Wyprodukowała m.in. specjalną tęczową torbę. Poprzez artykuł zamieszczony z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii na wewnętrznym form IKEI, firma przedstawiła swoją politykę odnośnie osób homoseksualnych. Jak pisali, dzień jest obchodzony, aby "walczyć o prawa lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (...) W IKEA zachęcamy też naszych pracowników LGBT+ do bycia sobą i nie akceptujemy żadnego rodzaju dyskryminacji".

Jeden z pracowników krakowskiego oddziału firmy, Tomasz K., skrytykował wpis, popierając swoje stanowisko cytatami ze Starego Testamentu.

Akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia. Pismo Święte mówi: "Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich". A także: "Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich".