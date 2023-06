Były piłkarz Wisły Mariusz Stępiński wziął ślub z piękną krakowianką. Zamieszkają na Cyprze?

Ślub byłego piłkarza Wisły Kraków Mariusza Stępińskiego

Wybranką Mariusza Stępińskiego jest piękna krakowianka Karolina. Piłkarz pojawił się w Krakowie przed dziewięciu laty, gdy trafił do Wisły jako zawodnik wypożyczony. Wcześniej reprezentował barwy Widzewa Łódź i 1. FC Neurnberg, a następnie Ruchu Chorzów, Nantes, Chievo Werona, Hellas Werona, Lecce oraz Arisu Limassol, z którym jest związany kontraktem do końca czerwca 2026 roku. W ostatnim sezonie zdobył z tym klubem Puchar Cypru. 28-letni napastnik przeżywa więc wspaniały okres.

Mariusz Stępiński był także czterokrotnym reprezentantem Polski. W 2016 roku Adam Nawałka powołał go nawet do kadry na mistrzostwa Europy we Francji, jednak nie wystąpił tam w żadnym spotkaniu.