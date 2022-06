Były piłkarz Cracovii Pelle van Amersfoort kuszony przez klub z Bundesligi

O tym, że Holender może dołączyć do beniaminka Bundesligi informuje portal z Zagłębia Ruhry - ruhr24. Klub po awansie szuka ofensywnych zawodników, a Van Amersfoort jest jedną z tańszych opcji, gdyż nie trzeba płacić za niego odstępnego.

W połowie czerwca były piłkarz "Pasów" przyjął zaproszenie na lunch od młodszego o rok Thomasa Ouwejana. Holendrzy znają się od lat, gdyż występowali razem w reprezentacji do lat 21. Wykorzystując wakacyjną przerwę, lewy obrońca udał się do rodzinnego domu w Alkmaar i tam miało dojść do spotkania z dawnym kolegą.

Niemieccy dziennikarze uważają, że nie było to przypadkowe spotkanie, ale kolejny dowód na to, że Van Amersfoort jest blisko dołączenia do zespołu Schalke, z którym Ouwejan jest związany do końca czerwca 2024 roku.