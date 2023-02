Były piłkarz Cracovii Ołeksij Dytiatjew w akcji z rosyjską flagą. Zobaczcie film Redakcja

Ołeksij Dytiatjew grał w Cracovii trzy sezony Andrzej Banas Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Ołeksij Dytiatjew nie gra już w Cracovii, ale były ukraiński piłkarz "Pasów" jest dobrze wspominany przez kibiców. Zawsze waleczny, zostawiający całe swoje serce na boisku. A przy tym uczciwy, mówiący zawsze to, co myśli. Teraz gra w w FK Lwów. Ze swoim klubem przebywał na zgrupowaniu w Turcji. I oto co piłkarz zrobił z rosyjska flagą. Do sieci trafił filmik z jego udziałem.