Były piłkarz Cracovii Michał Helik nie zagra do końca sezonu, a jego Barnsely spadnie z Championship

W mijającym sezonie Helik rozegrał 40 spotkań - 38 w Championship (i to wszystkie w pełnym wymiarze czasowym) oraz po jednym w Pucharze Anglii i Pucharze Ligi Angielskiej. Do momentu kontuzji, której doznał na pierwszym treningu Barnsley po powrocie ze zgrupowaniu naszej reprezentacji po barażowym meczu 29 marca ze Szwecją (2:0) o awans do MŚ w Katarze, wystąpił w każdym meczu ligowym (bramka i asysta).