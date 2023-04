Były hotel JB w Nowej Hucie straszy od lat. Czy ktoś w końcu się nim zajmie?

Radni Miasta Krakowa kolejny raz interweniują

To już kolejna interpelacja radnego Edwarda Porębskiego, a także Michała Drewnickiego w sprawie zrujnowanego budynku i terenu wokół dawnego hotelu JB przy ulicy Ujastek Mogilski 7 w Nowej Hucie. Jak przypominają "taki stan rzeczy trwa już 10 lat".

- Na terenie wokół znajduje się dzikie wysypisko śmieci, w tym duże ilości zużytych opon, co dodatkowo psuje wizerunek tego miejsca - dodaje Porębski i apeluje do Prezydenta Miasta Krakowa o pilną interwencję, ponieważ jak podsumowuje - W ciągu dekady nic się nie zmieniło, a stan ruiny stale się pogarsza.

Sprawa nie jest taka prosta

My również zapytaliśmy krakowski magistrat o to, jakie plany są związane z tym miejscem i co miasto może zrobić i już zrobiło w tej sprawie. W odpowiedzi dowiadujemy się, że działki, na których znajdują się budynki - stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.