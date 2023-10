Były gwiazdor Wisły z poważną kontuzją. Luis Fernandez jesienią już nie zagra przeciw krakowianom Krzysztof Kawa

Luis Fernandez (z lewej) wykonuje rzut wolny podczas meczu Pucharu Polski w Krakowie Wisła - Lechia Anna Kaczmarz / Polska Press

Luis Fernandez, czołowy napastnik Wisły Kraków w minionym sezonie I ligi, nie zagra już do końca roku. Piłkarz Lechii Gdańsk doznał kontuzji kolana i musi poddać się artroskopii. To duże osłabienie drużyny walczącej z "Białą Gwiazdą" o awans do ekstraklasy.