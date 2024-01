Były burmistrz Myślenic pełnomocnikiem małopolskiego wojewody. Ma zajmować się współpracą z samorządami

- Na temat mojego pomysłu na współpracę z samorządami możemy godzinę rozmawiać. W urzędzie wojewódzkim pojawia się nowy człowiek, Maciej Ostrowski, wieloletni burmistrz Myślenic. On będzie mnie wspierał w roli pełnomocnika w budowaniu relacji. Będziemy rozmawiać z samorządowcami. Chodzi nie tylko o to, co się nie podoba samorządowcom, ale o pokazanie konkretów, jakich zmian oczekują, co im pomoże lepiej służyć w lokalnych ojczyznach – tak mówił na ten temat wojewoda w ubiegłym tygodniu (5 stycznia) na antenie Radia Kraków.

Maciej Ostrowski, mieszkaniec Myślenic, z wykształcenia historyk, pracuje w samorządzie od 1998 roku. Przez cztery lata, do 2002 roku był zastępcą burmistrza Myślenic ds. oświaty; pełnił także funkcję przewodniczącego myślenickiej Rady Miejskiej (w 2002 roku). W latach 2003-2018 był burmistrzem Myślenic. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Myślenickiego.