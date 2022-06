Były bramkarz Wisły Kraków zagra w Premier League!

Co ważne, nie jest to umowa krótka, bo obowiązywać będzie aż do 30 czerwca 2027 roku. Lis poprzedni sezon spędził w Turcji w zespole Altay SK. Ponieważ jednak klub ten nie płacił mu pensji, rozwiązał umowę. Dlatego do Southampton trafił na zasadzie wolnego transferu. Teraz czeka go trudna walka o miejsce w składzie. Southampton poinformowało bowiem, że prócz Lisa sprowadziło również bramkarza Manchesteru City Gabivna Bazunu.

W lepszej aklimatyzacji w nowym klubie byłemu bramkarzowi Wisły będzie mógł inny Polak w ekipie „Świętych”, Jan Bednarek.

