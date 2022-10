"Był kiedyś Jarocin" - słynne zespoły rockowe z lat 80. zagrają podczas jednodniowego festiwalu 10 grudnia w Krakowie [WIDEO]

W latach 80. polska muzyka rockowa była w rozkwicie. Jej serce biło w Jarocinie, bo właśnie tam co lato odbywał się festiwal, na którym prezentowały się młode zespoły - od punka do metalu. Sukces podczas tejże imprezy z miejsca oznaczał wielką popularność w całej Polsce. Zdobyły ją grupy, które zobaczymy podczas jednodniowego festiwalu "Był kiedyś Jarocin" w krakowskim klubie Kwadrat w dniu 10 grudnia. Będą to: Proletaryat, Sztywny Pal Azji, The Bill, Gaga, Closterkeller, Zielone Żabki, Kobranocka, Róze Europy i KSU.

Niezorientowanym musimy przypomnieć, że w latach 80. i 90. nie było internetu, YouTube'a i telefonów komórkowych. Twórczość rockowych zespołów rozprzestrzeniała się za sprawą przegrywanych na Grundigach kaset i piosenek śpiewanych przy ognisku. W telewizji były dwa kanały, w których prezentowano jedynie 20 minut "Wideoteki" w tygodniu, a muzyczne nowości rozpowszechniał Marek Niedźwiecki w swoim programie w radiowej Trójce oraz Rozgłośnia Harcerska. Jarocin sprawiał, że choć rockmani nie mieli profesjonalnych nagrań, ich piosenki stawały się przebojami.