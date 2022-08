BXB studio i Kuryłowicz & Associates powalczą w Lizbonie o tytuł najlepszego budynku świata Marek Długopolski

Polska Zagroda krakowskiego BXB studio Bogusława Barnasia oraz gmach Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego studia Kuryłowicz & Associates powalczą o prestiżowe tytuły najlepszych budynków świata. Kto w Lizbonie zostanie uhonorowany tytułami World Building of the Year oraz Future Project of the Year? Werdykt poznamy 2 grudnia podczas uroczystej gali World Architecture Festival 2022.