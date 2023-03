Buntownicza i nieszczęśliwa cesarzowa Sisi bohaterką najbliższej odsłony Dojrzałego Kina

„Wibrujący, błyskotliwy, obdarty z laurkowego pudru” – tak zapowiada najnowszą odsłonę filmowego cyklu dla seniorów Kino Pod Barnami. W środę 22 marca, o godz. 11.00 seniorzy zobaczą film „W gorsecie” Marie Kreutzer z nagrodzoną w Cannes Vicky Krieps w roli cesarzowej Sisi – skandalistki, buntowniczki i najpiękniejszej oraz najbardziej intrygującej kobiety tamtej epoki.

Piękna i charyzmatyczna Sisi po ponad dwóch dekadach ma już serdecznie dość spiętego świata austriackiej monarchii, a reprezentowanie cesarstwa to ostatnia rzecz, na którą ma ochotę. O wiele bardziej ekscytująca wydaje jej się dekadencja – wyrusza więc w wielką podróż po Europie, aby spotkać się z dawnymi przyjaciółmi (i rozniecić na nowe stare płomienie). Jednak dworskie obowiązki wzywają ją z powrotem, a jej próby uczynienia życia bardziej ekscytującym wywołują w Wiedniu szok i zgorszenie. Czy skandalistka Sisi wymyśli sposób na to, by mogła żyć tak, jak naprawdę chce?