Bunt kontrolerów SPP. Nie będą wystawiać mandatów w Wigilię

- Razem z kolegami kontrolerami podjęliśmy decyzje, że w Wigilię nie będziemy wystawiać zawiadomień (mandatów) za brak opłat w obszarze strefy płatnego parkowania na Starym Mieście. W większości polskich miast wigilia jest dniem bez opłat, jednak krakowscy urzędnicy są odmiennego zdania. Niech to będzie dla władz miasta znak, że nie zgadzamy się z ich decyzjami i przeciwstawiamy się na wszystkie możliwe sposoby - napisał do naszej redakcji jeden z kontrolerów SPP.

Opłata za postój w Wigilię

W Wigilię wiele osób odwiedza swoich najbliższych. Jedni zapraszają całą rodzinę do siebie, inni objeżdżają poszczególnych członków rodziny. W Krakowie w tym wyjątkowym dniu, jeśli wypada on od poniedziałku do soboty, trzeba zapłacić za postój w strefie płatnego parkowania. Tym samym pobyt na wieczerzy wigilijnej może nas kosztować od kilkunastu do ponad 20 zł.