Budżet Krakowa 2023: więcej na wydatki, ale bez rozpoczynania nowych inwestycji

Projekt budżetu Krakowa na 2023 r. zakłada, że dochody miasta ogółem sięgną 6,7 mld zł. Oznacza to ich wzrost o 6,43 proc. w porównaniu z planem przyjętym na 2022 r. (wtedy wyjściową była kwota 6,3 mld zł). Wydatki miasta ogółem w 2023 r. zaplanowano z kolei na poziomie 7,8 mld zł - i jest to kwota o 9,9 proc. wyższa od przyjętej na 2022 r. (7,1 mld zł). Deficyt ma więc wynieść ok. 1,1 mld zł i zostać pokryty w ramach obligacji.

- Obligacje nie spowodują naruszenia wskaźników, do których jesteśmy zobowiązani - wyjaśnia prezydent Jacek Majchrowski. - To bardzo trudny budżet przede wszystkim ze względu na okoliczności gospodarcze, które nam towarzyszą. Po pierwsze, wzrost cen. Inflacja powoduje, że pieniądze, które wprowadzamy do budżetu, nie mają tej samej wartości co w roku poprzednim. Nominalnie dochody rosną, ale nie można tego samego powiedzieć o ich sile nabywczej. Druga kwestia to ubytki we wpływach z PIT, co jest dotkliwe, bo te środki zawsze w istotny sposób współtworzyły nasz budżet - dodaje.