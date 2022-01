Budują wrota w Porcie Płaszów. Z powodu osiedla dla bogaczy Kraków może straci stocznię rzeczną [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

- Port Płaszów to jedyna stocznia rzeczna w Krakowie, która powinna pozostać. Najbliższe znajdują się w Sandomierzu i Puławach, a więc trzeba pokonać co najmniej ponad 200 kilometrów. Jeżeli inwestor wybuduje osiedle mieszkaniowe wokół portu, to zapewne zamieni go w marinę. A stocznia to miejsce, w którym można zwodować statki, barki, remontować je, co wiąże się m.in. ze spawaniem, piaskowaniem, a więc pracami powodującymi hałas. Trudno to pogodzić z rekreacją - komentuje Krystian Kapusta, prezes Stowarzyszenia Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły.