Budują wielkie hale w Skawinie i... kupili 5 hektarów lasu w Gruszowcu Piotr Rąpalski

Dwie firmy, MDC2 i Generelai Real Estate sfinansowały zakup lasu naturalnego w Gruszowcu, w regionie, w którym będzie funkcjonować MDC2 Park Kraków South, czyli wielkie hale magazynowe. Po co spółkom od logistyki las? Zapewniają, że chcą zadbać, by go nigdy nie wycięto. Gruszowiec to niewielka wioska położona na przełęczy rozdzielającej stoki Ćwilina i Śnieżnicy, przez którą biegnie droga krajowa nr 28.