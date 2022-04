Budowa zakopianki na odcinku Rdzawka - Nowy Targ. Rosną mosty i estakady na DK 47. Wielkie zmiany widoczne gołym okiem! Nowe zdjęcia z drona

Zakopianka na odcinku Rdzawka - Nowy Targ. Postęp prac – kwiecień 2022

Dziś to newralgiczne miejsce na zakopiance, powód złorzeczeń kierowców i wielkich korków. Droga na odcinku Rdzawka – Nowy Targ i Nowy Targ – Rdzawka to w dniach turystycznego szczytu prawdziwy koszmar. Kto nigdy nie stał w korku w Klikuszowej niech pierwszy rzuci workiem cementu. Trzeba jednak jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Wprawdzie wielkie konstrukcje już częściowo stoją, zmieniając okolicę nie do poznania, jednak jesteśmy dopiero – nomen omen – w połowie drogi.

Na ponad 16-kilometrowym zaplanowano cztery bezkolizyjne węzły drogowe, az 22 obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, estakady), przebudowane będą drogi lokalne. Domknięcie tej inwestycji oznaczać będzie, że Kraków zostanie połączony z Nowym Targiem drogą dwujezdniową – na całym przebiegu trasy.