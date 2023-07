Budowa S7: zamknięcie ul. Darwina oraz wyłączenie ruchu tramwajowego na Wzgórzach Krzesławickich

Jednocześnie nadal z ruchu wyłączone pozostaną następujące odcinki sieci tramwajowej:

Linie tramwajowe dzienne

Dwa protesty jednego dnia w tej samej sprawie. Rano w poniedziałek kilka osób przykuło się do maszyn, które prowadzą wycinkę drzew pod budowę tramwaju do Mistrzejowic. Wieczorem natomiast przyszły…

Linie autobusowe dzienne

Ponadto, w dni powszednie i soboty w godzinach szczytu realizowane są kursy wariantowe przez ul. Mrozową, Blokową i Łowińskiego w następujący sposób:

Linie autobusowe zastępcze:

– w dni powszednie w godzinach szczytu co 12 minut, poza godzinami szczytu co 15 minut i wieczorem co 20 minut

– w soboty w godzinach ok. 9.00 – 19.00 co 15 minut, poza tymi godzinami co 20 minut

– w dni świąteczne co 20 minut

linia 742 – została uruchomiona nowa zastępcza linia autobusowa kursująca po następującej trasie: Kombinat – Ujastek – Łowińskiego – Kocmyrzowska – Wzgórza Krzesławickie (powrót: ul. Architektów, Poległych w Krzesławicach)

– linia obsługuje następujące przystanki: Kombinat, Zajezdnia Nowa Huta, Elektromontaż, Wiadukty, Darwina, Wzgórza Krzesławickie, Architektów, Os. Na Stoku Szkoła

– linia kursuje z częstotliwością co 45 minut w dni powszednie w godzinach szczytu oraz co 60 minut poza godzinami szczytu i w dni wolne