Budowa S7 na północnej granicy Małopolski. "Ekspresówka" widziana z góry robi wrażenie. Ponad 70 proc. prac budowlanych za nami

Budowa S7 na północnej granicy Małopolski

Przebudowana zostanie istniejąca sieć dróg, w tym powstanie 15 km nowych dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do pasa drogowego. Wybudowany zostanie system odwodnienia drogowego składający się z kanalizacji, podczyszczalni i 22 zbiorników retencyjno-infiltrujących.

Roboty mają zakończyć się w 2023 roku.

W 2010 r. oddany został do ruchu pierwszy odcinek S7 od węzła A4 Kraków Bieżanów do węzła Kraków Przewóz, o długości 2,7 km. Był to jednocześnie początek tzw. wschodniej obwodnicy Krakowa.