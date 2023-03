Budowa S7 na północ od Krakowa, na odcinku Miechów-Szczepanowice. Powoli, ale do celu

Droga ekspresowa S7 między Krakowem a granicą województwa świętokrzyskiego będzie pełniła funkcję obwodnicy dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Skomunikowana będzie z siecią innych dróg poprzez osiem węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, węzeł zespolony Kraków Mistrzejowice oraz węzeł zespolony Kraków Grębałów. Na węźle Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52, która będzie stanowić Północną Obwodnicę Krakowa. Oddawanie do użytku S7 na północ od Krakowa będzie zapewne następować etapami w latach 2023-2024.

Na budowie jednego z trzech odcinków S7 na północ od Krakowa, Kraków-Widoma, widać już zarys drogi. Powoli powstają wiadukty, mosty, tunele. Stan prac zbliża się do 20 proc. realizacji, ale trzeba…

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.