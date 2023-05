Budowa S7 i inne remonty w Krakowie. Dużo zmian w ruchu

W środę (31 maja) ok. godz. 8:00 zmieniona zostanie organizację ruchu w Krakowie na krótkim (ok. 100 m) odcinku ul. Łowińskiego między ul. Kocmyrzowską a ul. Petőfiego. Ruch pieszych i samochodów zostanie skierowany na jezdnię tymczasową (tzw. bypass) między dotychczasową ul. Łowińskiego a linią kolejową. Taka organizacja ruchu potrwa ok. 4 miesiące. Wprowadzona została, żeby przebudować sieć ciepłowniczą. W Krakowie mamy aktualnie wiele remontów i ciągle pojawiają się kolejne zmieniając trasy kierowców. Zobaczcie.

Budowa S7 Widoma-Kraków, Łowińskiego

Budowa drogi S7 Widoma – Kraków Nowa Huta Budowany odcinek drogi ekspresowej ma 18,3 km długości i połączy istniejące już węzły – Widoma i Kraków Nowa Huta. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły (Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów). Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna.

Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów i przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe.

Dwudniowe utrudnienia na trasie linii nr 235

30 i 31 maja remontowana będzie nawierzchnia w rejonie pętli autobusowej „Ochodza Dwór” w gminie Skawina. W godz. od ok. 8.00 do 17.00 będzie ona zamykana dla ruchu. W związku z tym swoją trasę zmieni linia nr 235.

Zmiany w kursowaniu linii nr 235: Kursy wykonywane na trasie „Borek Fałęcki” – „Ochodza Dwór” będą skrócone do przystanku „Zelczyna PKP”. Przewiduje się, że zmiana trasy będzie dotyczyć kursów: z „Borku Fałęckiego” o godz. 7.51 i 12.46, a z „Ochodzy Dworu” o godz. 8.39 i 13.34.

Kursy wykonywane na trasie „Borek Fałęcki” – „Ochodza Odwiśle” będą obsługiwać przystanek „Ochodza Dwór” w tymczasowej lokalizacji przy ul. Wiślanej. Przewiduje się, że zmiana trasy będzie dotyczyć kursów: z „Borku Fałęckiego” o godz. 11.30, 14.30 i 15.15, a z „Ochodzy Odwiśla” o godz. 12.20, 15.22 i 16.05.

Rozkład jazdy nie zostanie zmieniony.

Zamknięcie dla ruchu ul. 28 Lipca 1943

W rejonie ul. Królowej Jadwigi, Wodociągi Miasta Krakowa realizowały roboty na ul. 28 Lipca 1943. Od środy, 31 maja, do wtorku, 20 czerwca br. ulica zostanie zamknięta dla ruchu, aby sprawnie przeprowadzić prace asfaltowe.

Na ul. 28 Lipca 1943 Wodociągi Miasta Krakowa realizowały swoją inwestycję. Pozostały ostatnie prace brukarskie i roboty bitumiczne. Na czas prac asfaltowych, ul. 28 Lipca 1943 – od 31 maja do 20 czerwca br. – zostanie zamknięta dla ruchu, na fragmencie od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Leśną i Starowolską. Zamknięta będzie również przecznica z ul. Poręba. Objazdy wyznaczone ul.: Królowej Jadwigi, Junacką, Chełmską, Rzepichy, Orlą, Księcia Józefa, Jodłową, Starowolską. Zachowany zostanie przejazd autobusów komunikacji miejskiej oraz dojazd do posesji.

Tydzień bez tramwajów na ulicy Starowiślnej

Do piątku, 2 czerwca, prowadzone będą prace torowe na skrzyżowaniu ulic Starowiślnej i Miodowej. W tym czasie wyłączony jest ruch tramwajów oraz nocnych autobusów na ul. Starowiślnej (na odcinku od ul. Dietla do mostu Powstańców Śląskich), a także na ul. Na Zjeździe.

Zakres prac serwisowych obejmuje wymianę szyny i zwrotnicy. W związku z tym zostały wprowadzone zmiany w kursowaniu autobusów i tramwajów.

Linie tramwajowe: nr 3 – kursuje po trasie czasowo zmienionej: „Nowy Bieżanów P+R” – ... – przystanek „Podgórze SKA”, ul. Limanowskiego, ul. Kalwaryjska, ul. Legionów Piłsudskiego, ul. Krakowska, ul. Dietla, przystanek „Starowiślna” – ... – „Krowodrza Górka”

nr 6, 19 – zostały zawieszone

nr 13 – kursuje po stałej trasie z częstotliwością zmniejszoną do 15 minut w dni powszednie w godzinach szczytu

nr 17 – kursuje po trasie czasowo zmienionej: „Czerwone Maki P+R” – ... – przystanek „Korona”, ul. Legionów Piłsudskiego, ul. Krakowska, ul. Dietla, przystanek „Starowiślna” – ... – „Dworzec Towarowy”

nr 24 – kursuje po trasie czasowo zmienionej: „Kurdwanów P+R” – ... – przystanek „Podgórze SKA”, ul. Limanowskiego, ul. Kalwaryjska, ul. Legionów Piłsudskiego, ul. Krakowska, ul. Dietla, przystanek „Starowiślna” – ... – „Bronowice Małe”.

Zastępcza linia tramwajowa: nr 76 – została uruchomiona zastępcza linia tramwajowa po trasie: „Mały Płaszów P+R” – ul. Lipska, estakada nad dworcem kolejowym Kraków Płaszów, ul. Wielicka, ul. Limanowskiego, ul. Kalwaryjska, ul. Wadowicka, ul. Zakopiańska – „Borek Fałęcki”. W dni powszednie poza godzinami szczytu oraz w dni wolne kursuje po trasie wariantowej „Mały Płaszów P+R” – „Łagiewniki”. Nocne linie autobusowe i tramwajowe: nr 69, 669 – kursuje po trasie czasowo zmienionej „Nowy Bieżanów P+R” – ... – przystanek „Podgórze SKA”, ul. Limanowskiego, ul. Kalwaryjska, ul. Legionów Piłsudskiego, ul. Krakowska, ul. Dietla, przystanek „Starowiślna” – ... – „Krowodrza Górka”. W tracie robót zamknięty jest przejazd na wprost w ciągu ul. Miodowej na skrzyżowaniu z ul. Starowiślną. Brak możliwości skrętu w lewo z ul. Starowiślnej w ul. Miodową. Objazdy zostały wytyczone ulicami: Joselewicza, Brzozową, a także Przemyską i Halicką.

Zostało także przeniesione przejście dla pieszych.

INNE PRACE W MIEŚCIE

Dzielnica I – Stare Miasto 31.05.2023 r., na ul. Felicjanek, w rejonie budynku nr 17, wykonywane będzie betonowanie. W związku z pracami ulica zostanie całkowicie zamknięta. Dla kierowców przygotowano objazdy – od strony skrzyżowania z ul. Małą: ul. Felicjanek do ul. Zegadłowicza, ul. Zegadłowicza do ul. Retoryka, ul. Retoryka jezdnia wschodnia do ul. Smoleńsk (nawrotka), ul. Smoleńsk do jezdni zachodniej ul. Retoryka, ul. Retoryka do ul. Zwierzynieckiej. Dodatkowo ruch pieszych skierowany zostanie na drugą stronę ulicy. PKP PLK S.A. prowadzi prace na ul. Halickiej – jezdnia została zwężona. W związku z trwającymi remontami kamienic, budynek nr 11 na ul. św. Filipa oraz budynek nr 5 ul. Szewskiej – chwilowe zmiany dla kierowców, w trakcie dostawy i wyładunku materiałów budowlanych.

W dniach 31.05-2.06.2023 r. na ul. Grodzkiej, w rejonie budynków nr 28-30 realizowana będzie dostawa i wyładunek materiałów budowlanych. W związku z pracami ulica zostanie zawężona. Dzielnica II – Grzegórzki Trwa budowa chodnika na ul. Francesco Nullo (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), lokalne zwężenia. PKP PLK S.A. prowadzi prace w rejonie skrzyżowania ulic Grzegórzeckiej i Blich – jezdnie zostały zamknięte dla ruchu. Dzielnica III – Prądnik Czerwony Od 17.04.2023 r. zamknięta jest ul. Łaszkiewicza (przebudowa odcinka ul. Ślicznej i Łaszkiewicza oraz budowa nowego skrzyżowania – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych), wyznaczono objazdy. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca czerwca br. Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi prace związane z rozbudową al. 29 Listopada*. Kierowcy włączający się do ruchu z ul. Powstańców w al. 29 Listopada mają do dyspozycji jeden pas ruchu. Kierowanie ruchem odbywa się poprzez tymczasową sygnalizację świetlną. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do końca czerwca br.

Dzielnica IV – Prądnik Biały Lokalne zawężenia jezdni czekają na kierowców na ulicach: Wysockiego* (modernizacja ulicy – kontynuacja prac brukarskich) oraz Gryczanej (poszerzenie ulicy – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z zajęciem terenu do celów budowlanych przez prywatnych inwestorów na ulicach Felińskiego oraz Berwińskiego mogą wystąpić miejscowe zwężenia jezdni. Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje prace związane z budową Trasy Wolbromskiej; rozbudowuje al. 29 Listopada* – zmiany na ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej oraz ul. Banacha. Dzielnica V – Krowodrza Na al. Kijowskiej inwestor prywatny realizuje zadanie polegające na przebudowie chodnika i budowie zatok postojowych wraz z przebudową zatoki przy Biprostalu (prace w ramach o art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z pracami lokalne zawężenia jezdni. Prace potrwają do 21.06.2023 r.

Zmiany dla kierowców czekają również na drodze wewnętrznej za budynkiem nr 69 na ul. Królewskiej*. Dzielnica VI – Bronowice Trwa budowa chodnika wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych i oświetleniem na ul. Zakliki z Mydlnik (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z pracami jednostronne zawężenie ulicy. Roboty potrwają do połowy czerwca br. Dzielnica VII – Zwierzyniec 1.06.2023 r. ul. Królowej Jadwigi, na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Robla, zostanie otwarta dla ruchu. Jednocześnie, zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych – szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego. Od 31.05.2023 r. zamknięta dla ruchu zostanie ul. 28 Lipca 1943 – na fragmencie od skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi do skrzyżowania z ul. Leśną i Starowolską. Zamknięta będzie również przecznica z ul. Poręba. Objazdy wyznaczone ulicami: Królowej Jadwigi, Junacką, Chełmską, Rzepichy, Orlą, Księcia Józefa, Jodłową, Starowolską. Zamknięcie ulicy spowodowane jest realizacja prac bitumicznych. Roboty potrwają do 20.06.2023 r.

Od 17.05.2023 r. realizowane są prace remontowe na ul. Kamedulskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Przegorzalskiej do posesji nr 60. Aktualnie prowadzone są prace brukarskie. W związku z robotami – zmiany dla pieszych oraz kierowców (lokalne zwężenia). Dzielnica VIII – Dębniki Zmiany związane z lokalnym zwężeniem jezdni czekają na kierowców na ulicach: Tynieckiej* (budowa zatok parkingowych), Laurowej (wykonanie nawierzchni tłuczniowej – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) oraz Szymona Szymonowica (wykonanie pobocza – prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Od 29.05.2023 r. w rejonie budynku nr 33 przy ul. Czerwone Maki (centrum handlowe ATUT) inwestor prywatny rozpocznie realizację inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in. budowę oraz przebudowę chodnika, budowę drogi, budowę kanału technologicznego. W związku z robotami zawężenie drogi wewnętrznej znajdującej się za budynkiem centrum handlowego oraz zawężenie chodnika. Prace realizowane będą do końca listopada 2023 r.

Na ul. Czorsztyńskiej, na odcinku między budynkami nr 3-20, Polska Spółka Gazownictwa S.A. realizuje prace na sieci gazowej (budowa wraz z przebudową). W związku z pracami, ulica została zawężona. Prace potrwają do połowy czerwca br. Od 23.05.2023 r. w rejonie budynku nr 34 przy ul. Czerwone Maki, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. realizuje prace związane z budową sieci ciepłowniczej. Na czas prac ulica została całkowicie zamknięta, objazd ulicami: Bunscha, Babińskiego. Prace potrwają do 23 czerwca br. Dzielnica IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki Trwają prace na ul. Suchej*. Aktualnie realizowana jest modernizacja chodnika od ul. Zakopiańskiej w kierunku ul. Uroczej, po stronie numerów parzystych – zmiany dla kierowców: lokalne zwężenia, zakaz parkowania. Prace potrwają do końca maja br. Dzielnica X – Swoszowice Trwają prace na ul. Ważewskiego* oraz Zakarczmie*. W związku z inwestycją zamknięty dla ruchu został rozbudowywany fragment ul. Ważewskiego i Zakarczmie, brak również możliwości na wjazd w ul. Ważewskiego z ul. Zakopiańskiej i Opatkowickiej (dojazd do posesji został zachowany).

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie Trwa budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Stojałowskiego* – zmiany w ruchu pieszych – strona południowa 200 m, strona północna od skrzyżowania z ul. Halszki i ul. Łupaszki. Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Puszkarskiej z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej. Skrzyżowanie ul. Puszkarskiej z Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zostanie przebudowane na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. W ramach inwestycji w rejonie nowego skrzyżowania wybudowany zostanie również ciąg pieszo-rowerowy. Pierwszy etap prac realizowany będzie głównie na terenach zielonych. Drogowcy rozpoczną od przygotowania terenu oraz budowy instalacji i nowego ciągu pieszo-rowerowego. Później pojawią się pierwsze zmiany w organizacji ruchu – ruch pieszo-rowerowy zostanie przekierowany na nowo wybudowany układ drogowy, a w miejscu obecnego chodnika powstanie jezdnia. W dalszym etapie wykonawca przystąpi do korekty nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych po stronie CH Bonarka – wtedy ruch pieszo-rowerowy zostanie przesunięty bliżej CH Bonarka. W pierwszym miesiącu realizowanych prowadzonych – mogą występować chwilowe zawężenia pasa jezdni. Potem pojawi się zawężenie w ciągu ul. Puszkarskiej – na wysokości CH Bonarka. W okresie wakacyjnym wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, od ul. Kamieńskiego i od ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Będzie można przejechać tylko przez drogę wewnętrzną CH Bonarka i w kierunku Walerego Sławka. Prace potrwają do końca września br.

Dzielnica XII – Bieżanów-Prokocim Trwają prace bitumiczne na modernizowanym odcinku ul. Teligi*. W związku z robotami zmiany dla kierowców – zwężenia jezdni. Prace potrwają do końca maja br. Od 17.05.2023 r. trwa remont chodnika na ul. Aleksandry, na odcinku od posesji nr 4 do pętli autobusowej. W związku z pracami – lokalne zwężenia jezdni. Prace potrwają do końca czerwca br. 18.05.2023 r. ruszyła rozbudowa fragmentu ul. Agatowej. W związku z robotami – zmiany w organizacji ruchu. Połówkowe zamknięcie jezdni na odcinku od ul. Półłanki ( zatoki autobusowe) do skrętu w ul. Agatową – Etap 1 strona lewa i Etap 2 strona prawa z zapewnieniem ruchu jednokierunkowego w stronę ul. Półłanki oraz całkowite zamkniecie jezdni na odcinku od ul. Agatowej ( skrzyżowanie ) w kierunku ul. Domagały – Etap 3. Wykonawca na czas robót drogowych przewiduje również całkowite zamknięcie drogi na odcinku Półłanki w kierunku ul. Agatowej- w późniejszym terminie. Wprowadzone zostaną objazdy, dojazd do posesji będzie zapewniony. Na realizację zadania wykonawca ma czas do końca sierpnia br.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace na wiadukcie nad A4 na ul. Wielickiej. Dzielnica XIII – Podgórze Trwa budowa chodnika w ciągu ul. Golikówka*, natomiast na ul. Paproci remontowana jest jezdnia, chodniki o miejsca postojowe. Z kolei, w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych, roboty realizowane są na ulicach: Orawskiej (budowa chodnika, budowa wpustów kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia) i Strażackiej (budowa nowej drogi z tłucznia). W związku z pracami – lokalne zawężenia jezdni. Od 22.05.2023 r. na ul. Myśliwskiej zamknięty dla ruchu został odcinek między budynkami nr 70-74 ze względu na konieczność zerwania starej nawierzchni, profilowania podbudowy oraz ułożenia nowego asfaltu. Prace potrwają około 12 dni. W drugiej połowie przyszłego tygodnia (przełom maja/czerwca) na tarczy skrzyżowania ul. Myśliwskiej (w rejonie budynku nr 57) zaplanowano frezowanie wraz z układaniem mas bitumicznych. Ruch odbywać się będzie wahadłowo. Prace na skrzyżowaniu zakończą się w pierwszym tygodniu czerwca br.

Dodatkowo, od 29.05.2023 r. rusza kolejna inwestycja w rejonie ul. Myśliwskiej – odcinek od budynku nr 32D do skrzyżowania z ul. Lasówka (droga w rejonie ROD Zakłady Futrzarskie). Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi, chodnika, miejsc parkingowych, kanału deszczowego, instalacji: elektrycznej, oświetleniowej, wodociągowej. Początkowo zamknięty dla ruchu zostanie odcinek drogi przebiegającej wzdłuż ROD Zakłady Futrzarskie. W momencie prac na skrzyżowaniu z ul. Lasówka (okres wakacyjny) ulica zostanie zawężona, ruch będzie sterowany ręcznie przez uprawnionego pracownika. Prace potrwają do końca br. W dniu 17.05.2023 r. rozpoczęły się prace na ul. Koszykarskiej, realizowane przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Nowohucką do budynku nr 30C. W ramach inwestycji wybudowana zostanie droga klasy lokalnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia. Dodatkowo przebudowane zostanie skrzyżowania z ul. Nowohucką. Aktualnie prace realizowane są na terenie zielonym (brak zmian w organizacji ruchu).

PKP PLK S.A. prowadzi prace na ul. Dekerta – zamknięty jest rejon skrzyżowania ul. Dekerta, Romanowicza i Dąbrowskiego, wyznaczone objazdy. Lokalne zawężenia jezdni czekają na kierowców na ulicach: Na Dołach (ustawienia rusztowania w celu wykonania remontu budynku) i Kalwaryjskiej (wykonanie izolacji fundamentów budynku). Z kolei na ul. Łutnia, w rejonie budynku nr 63, inwestor prywatny realizuje prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. W związku z robotami – połówkowe zwężenie jezdni, sterowanie ręczne przez uprawnionego pracownika, przejście dla pieszych wydzielonym korytarzem. Prace potrwają do końca maja br. Dodatkowo od 29.05.2023 r. na ul. Półłanki, w rejonie budynku nr 33, inwestor prywatny wykonywać będzie przyłącza wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej. Na czas robót jezdnia zostanie połówkowo zawężona, a ruch kierowany będzie przez uprawnionego pracownika. Prace potrwają do 02.06.2023 r.

Dzielnica XIV – Czyżyny W związku z realizacją prac w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych zmiany w organizacji ruchu (lokalne zawężenia) czekają na kierowców na: al. Jana Pawła II (budowa drogi, chodnika, sieci wodociągowej kanalizacji opadowej i sanitarnej), ul. Na Załęczu (budowa łącznika), ul. Woźniców-boczna (budowa nowego układu komunikacyjnego). Trwa budowa ronda na ul. Centralnej (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) – od 22 maja do 2 czerwca br. prowadzone są prace bitumiczne. W okresie od 15 maja do 2 czerwca br. – z uwagi na geometrię ronda – niemożliwy będzie przejazd transportów wielkogabarytowych, dłużyc, ciągników z naczepami, tirów, itp. Zachowany będzie dojazd do posesji dla pojazdów osobowych i uprzywilejowanych. Dzielnica XVI – Bieńczyce Od 22.05.2023, od godz. 20.00, w godzinach nocnych prowadzone są prace związane z przebudową wodociągu na skrzyżowaniu ul. Nowolipki oraz ul. Okulickiego. W obrębie skrzyżowania wprowadzone ręczne kierowanie ruchem oraz ograniczona prędkości pojazdów do 40 km/h. Organizacja ruchu potrwa ok. 3 tygodnie. Prace realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie Trwa modernizacja ul. Glinik* na odcinku od ul. Wadowskiej do ul. Organki. Ruch odbywa się wahadłowo. Prace potrwają do końca maja br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad buduje fragment S7, zmiany w organizacji ruchu pojawiły się na ul. Wąwozowej oraz na ul. Kocmyrzowskiej. GDDKiA działa również na ul. Petofiego. Od 18.05.2023 zwężona została jezdnia tej ulicy, na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Jagiełły, wprowadzony został ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną, ograniczenie prędkości do 30 km/h, a ruch pieszy odbywa się południową stroną ulicy. Taka organizacje będzie obowiązywała 3 tygodnie.

Dzielnica XVIII – Nowa Huta Trwa modernizacja al. Przyjaźni* – od al. Andersa w kierunku al. Róż – połowa jezdni wyłączona z ruchu (ruch jednokierunkowy – na kierunku od al. Andersa do al. Róż). Prace potrwają do końca maja br.

Zawody kolarskie – al. Wędrowników: 1.06.2023 r. o godz. 16:00 na al. Wędrowników (od skrzyżowania z ul. Księcia Józefa do Lasu Wolskiego) odbędą się zawody kolarskie – pn. 61. Tour of Małopolska „O ZŁOTE GRONO SREBRNEJ GÓRY". Zawodnicy będą mieli do pokonania odcinek długości 1400 m. Na czas trwania zawodów połowa jezdni al. Wędrowników zostanie zajęta pod trasę zawodów. Druga część jezdni od Lasu Wolskiego do ul. Ks. Józefa pozostanie dla ruchu pieszego oraz zawodników wracających po zakończonym przejeździe. W godzinach 16.00-20.00 al. Wędrowników zostanie zamknięta dla ruchu. Dodatkowo wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się na odcinku objętym trasą zawodów.