Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa. Pasjonat infrastruktury drogowej wytyka błędy GDDKiA. Jego zdaniem kierowców czekają gigantyczne korki

Zdanie Pawła budzącym najwięcej kontrowersji jest węzeł zespolony Kraków Mistrzejowice, który składa się z dwóch

węzłów Mistrzejowice I i II połączonych jezdniami.

"Chcąc kontynuować jazdę po krakowskim ringu, jadąc S7 od południa, trzeba będzie zjechać dwupasmowym zjazdem z S7 na jezdnię zbiorczą. Następnie po 400 metrach prawy pas będzie odchodził do ronda, a cały potok ruchu w kierunku Północnej Obwodnicy Krakowa będzie musiał zmieścić się na lewym pasie ruchu. Kawałek dalej do jezdni zbiorczej dołączy pas wjazdowy od ronda a wraz z nim potok pojazdów chcących jechać w kierunku S52 lub S7 na Warszawę. Następnie pojazdy jadące na Warszawę będą musiały zjechać na lewy pas ruchu a pojazdy na nim się znajdujące na pas prawy, w kierunku łącznicy na S52. To krzyżowanie potoków ruchu odbywać się będzie zaledwie na 450 metrach! Na tym odcinku jezdnia zbiorcza rozszerzy się o kolejny pas ruchu z prawej strony. Lewy pas pozostanie jednopasmową jezdnią zbiorczą w kierunku północnym a dwa prawe skrajne pasy w kierunku S52 przejdą w ciasną łącznicę 270 stopni i dopiero po jej przejechaniu pojazdy jadące S7 od południa znajdą się na Północnej Obwodnicy. Uważam, że te 3 elementy, czyli jednopasmowa droga zbiorcza, krzyżowanie potoków ruchu na krótkim odcinku oraz łącznica 270 stopni o małym promieniu w sumie spowodują duże korki."- pisze w liście do redakcji pasjonat infrastruktury drogowej.