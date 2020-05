Budowa na os. Kolorowym ruszyła. Tym razem zgodnie z prawem?

Kraków. Most gotowy. Pociągi zaraz pojadą

W piątek (29 maja) otwarty został pierwszy nowy most kolejowy na Wiśle. Na razie nie oznacza to jednak rewolucji dla pasażerów, dojeżdżających pociągiem do Krakowa. Wciąż obowiązywać będą przerwy w ruchu pociągów między Dworcem Głównym a Podłężem. Tymczasem przywracane są również...