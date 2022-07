Budowa mieszkań w Krakowie i Małopolsce: boom w stolicy i w powiecie wielickim, zapaść w Tarnowie, Nowosądeckiem i na północy regionu Zbigniew Bartuś

Zdecydowanie największe mieszkania w Małopolsce budują mieszkańcy powiatu limanowskiego: przeciętny wybudowany w ostatnim roku lokal miał tam prawie… 178 metrów kwadratowych. To blisko dwa razy więcej niż w Nowym Sączu i Tarnowie i aż trzy razy więcej niż w Krakowie. Wyjaśnienie jest proste: w Limanowej i okolicy buduje się duże domy, a w Krakowie mieszkania będące… w zasięgu możliwości dobrze (świetnie!) zarabiającego krakusa. Na niespełna 60 m kw. w stolicy Małopolski trzeba wysupłać 800 tys. zł, czyli sto krakowskich i 130 małopolskich miesięcznych pensji brutto. Notabene jest to więcej, niż kosztuje wybudowany systemem gospodarczym dom pod Limanową. Ale powierzchnia to jedno, a dostępność mieszkań – drugie. Gdzie w Małopolsce buduje się najwięcej lokali na tysiąc mieszkańców? Nasz ranking, oparty na świeżutkim raporcie krakowskiego GUS, pozwala poczynić bardzo ciekawe obserwacje. Jeśli chcesz poznać szczegóły, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.