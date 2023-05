Budowa kluczowego dla zakorkowanej północy Krakowa przystanku kolejowego Prądnik Czerwony zależna od unijnego dofinansowania

Kiedy budowa przystanku kolejowego Prądnik Czerwony?

- Miasto miało wybudować przystanek kolejowy Prądnik Czerwony trzy lata temu, lecz do dzisiaj nie udało się tego zrobić - zwraca uwagę radny miejski Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości. Dodaje, że jest bardzo potrzebny mieszkańcom tej dzielnicy. - Mieszkańcy, by dotrzeć do centrum miasta, stoją w korkach. Tymczasem dzięki kolei mogliby do niego dotrzeć w kilka minut - przekonuje Michał Drewnicki.