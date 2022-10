"Bubbles - An All Night Trip With Jigoku" - nocny maraton filmowy w ramach Unsound Festivalu w Kinie Pod Baranami Paweł Gzyl

"Split" Materiały prasowe

Kino Pod Baranami oraz Unsound Festival zapraszają o północy z 8 na 9 października na nocny maraton pod hasłem "Bubbles – An All Night Trip With Jigoku". W programie pięć filmów krótko- i pełnometrażowych, wyselekcjonowanych przez brytyjski duet Jigoku. Na ekranie m.in. wczesne dzieło Briana de Palmy "Woton’s Wake" oraz intrygujący "Hu-Man" z Terencem Stampem w roli głównej.