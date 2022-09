Brytyjski piosenkarz występujący jako Passenger zaśpiewa w poniedziałek 12 września w krakowskim klubie Studio

Mając 16 lat, Michael David Rosenberg po raz pierwszy wystąpił na żywo . W 2003 roku wraz z Andrew Phillipsem założył zespół Passenger w Brighton and Hove. Wydał on w 2007 roku album zatytułowany "Wicked Man’s Rest ". Grupa rozpadła się w 2009 roku. Rosenberg zachował jej nazwę dla swej działalności solowej. W 2013 roku sławę przyniósł mu singel „Let Her Go”. Dziś ma na swym koncie aż dziesięć autorskich płyt.

Trzy lata temu ukazał się najnowszy, wydany własnymi środkami album artysty - „Sometimes It's Something, Sometimes It's Nothing at All”. Bardzo intymna płyta, do nagrania której muzyk zaprosił wyłącznie kwartet smyczkowy, powstała w słynnym Abbey Road Studios. Jak zapowiedział Passenger, wszystkie dochody z jej sprzedaży przeznaczone zostaną na wsparcie brytyjskiej organizacji Shelter, która zajmuje się poprawą sytuacji osób bezdomnych.