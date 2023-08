Brytyjska grupa z kręgu alternatywnego rocka The Sherlocks wystąpi 30 listopada w krakowskim klubie Zaścianek

W ostatnich latach The Sherlocks stali się jednym z najbardziej fascynujących zespołów grających alternatywnego rocka na żywo w Wielkiej Brytanii. Wyprzedając trasy koncertowe w całej Europie, zespół osiągnął również sukces na listach przebojów z trzema albumami w Top 20, ostatnio miejsce 9 z "World I Understand", miejsce 6 z "Live for the Moment" i miejsce 20 z "Under Your Sky}.

Bracia Kiaran i Brandon Crook z Yorkshire połączyli siły z Alexem Procterem i Trentem Jacksonem - i w ten sposób narodził się zespół The Sherlocs. Z lojalną bazą fanów, którzy śledzili podróż zespołu od małych pubów i klubów po wyprzedane miejscaw dużych salach koncertowych na całym świecie. Do tej pory dzielili scenę z Liamem Gallagherem, Kings Of Leon, Kaiser Chiefs, The Libertines i wieloma innymi gwiazdami rocka.