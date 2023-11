Brytyjska grupa New Model Army ponownie wystąpi w Krakowie. Justin Sullivan z kolegami zagra 8 marca 2024 roku w Kwadracie

Zespół rozpoczął pracę nad nowym albumem w 2021 roku pod wpływem sytuacji panującej w szybko zmieniającym się świecie. Na wczesnym etapie muzycy zdecydowali, że ich pierwszym wyborem do stworzenia miksu nowego albumu będzie legendarny Tchad Blake, który chętnie przyjął propozycję, a dziś mówi: "Niewiele rzeczy przekonuje mnie tak autentycznie. New Model Army to strzał w dziesiątkę. Wspaniale nagrany i wyprodukowany album został od początku przygotowany przez członków zespołu, więc miksowanie tych utworów było dla mnie prawdziwym wyróżnieniem".

W ciągu ponad czterech dekad działalności zespołowi udało się także zbudować niemal religijne oddanie wśród fanów. Istnieje niewiele grup, które mogą nagrywać i wydawać to, co lubią i kiedy im się podoba, zachowując jednocześnie światową popularność, a to wszystko bez żadnego kompromisu artystycznego czy handlowego. Brytyjczycy na pewno należą do tego wąskiego kręgu. New Model Army po raz pierwszy zagrali w Polsce w 1988 roku w Warszawie podczas festiwalu "Marchewka". Od tamtej pory wielokrotnie występowali nad Wisłą - w tym i w Krakowie.