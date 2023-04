Brutalne pobicie nastolatka w Wieliczce. 19-latek zatrzymany OPRAC.: Piotr Rąpalski

13 kwietnia br., ok. godziny 20:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce otrzymał zgłoszenie o bójce, do której doszło na skwerze na os. Kościuszki. Policjanci na miejscu zastali rannego poszkodowanego, któremu udzielili pierwszej pomocy, przekazując go następnie pod opiekę załogi karetki pogotowia. W wyniku podjętych działań operacyjnych, kryminalni z Wieliczki, już następnego dnia zatrzymali 19-letniego mieszkańca Krakowa, który brał udział w napaści na 17-latka. 15 kwietnia, na wniosek wielickiej prokuratury, miejscowy sąd wobec zatrzymanego zastosował 3-miesięczny areszt jako środek zapobiegawczy.