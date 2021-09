Brodka rusza w trasę z piosenkami z płyty "BRUT". W Krakowie wystąpi 22 października w klubie Studio

„BRUT” to piąty studyjny album Brodki - wokalistki, kompozytorki, autorki tekstów, reżyserki klipów, artystki wszechstronnej, która tyle samo uwagi poświęca warstwie muzycznej, tekstowej, jak i wizualnej - wszystkiemu, co tworzy. Jak dowiadujemy się z opisu albumu - "BRUT" to coś wytrawnego, surowego, bez lukru. To także odwołanie do brutalizmu, stylu w architekturze, który zakłada, że najważniejsze są przestrzeń, forma, uwrażliwienie na właściwości stosowanych materiałów i nadawanie im nowych znaczeń.

Podczas pracy w londyńskim Flesh and Bone Studios, pod okiem producenta Oliego Baystona, powstał bezkompromisowy materiał, napędzany klasyczną sekcją rytmiczną, w kt ó rym pobrzmiewają echa punku, trip-hopu czy grunge’u. Płyta „BRUT” przepełniona jest powidokami z przeszłości i tęsknotą do lat 90., w odważnym i nowoczesnym wydaniu. W warstwie tekstowej płyta otwiera między innymi dyskusję na temat roli płci. Odważnie mierzy się ze stereotypami narzuconymi przez społeczeństwo, wyraża potrzebę wyjścia z utartych konwenans ó w, tworzy figurę łączącą elementy kobiecości i męskości.