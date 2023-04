Brama w Gorce otwarta! Centrum przyrodnicze i ścieżka w koronach drzew robią wrażenie. Gdzie to jest? Dojazd, ceny biletów, zdjęcia

Tak wygląda Brama w Gorce i ścieżka w koronach drzew

- Turyści mogą już korzystać z większości atrakcji, jakie znajdą się w centrum. Podstawowa atrakcja to ścieżka edukacyjna. To najdłuższa w Europie taka ścieżka. Liczy 1300 metrów, w jej ciągu znajduje się dwie wieże widokowe o wysokości 35 metrów i 17 metrów – mówi Marcin Kolasa, prezes spółki Brama w Gorce, która wybudowała nową atrakcję.

Inwestycja budowana była przez ostatnie kilka lat. Powstał w gorczańskich lasach na terenie wsi Waksmund, wzdłuż Potoku Mały Kowaniec. Pochłonęła w sumie 30 mln zł, z czego 5,4 mln zł to dotacja ze środków unijnych. W niedzielę 30 kwietnia nastąpiło oficjalnie otwarcie centrum.

Brama w Gorce kosztowała 20 mln zł

- Dostępny jest także pawilon edukacyjny, gdzie jest multimedialna ekspozycja dotycząca Gorców. Opracowana została ona we współpracy z Gorczańskim Parkiem Narodowym. Tam jest coś dla młodych, jak i dla starszych. Znaleźć tam można informacje faunie, florze, ale i o kulturze pasterskiej. Zobaczyć można m.in. jak zrobić oscypka, a opowiada o tym na filmie baca z Turbacza – mówi Marcin Kolasa.

Na całej ścieżce znaleźć można sporo tablic informacyjnych, na których są informacje o przyrodzie – faunie i florze Gorców.

- Inwestycja była bardzo trudna. Przygotowywana była od ośmiu lat. Proces budowlany rozpoczął się w listopadzie 2019 roku – mówi Kolasa.

Na terenie ścieżki działa kawiarnia, gdzie można się posilić i napić. Czynny jest także mały sklepik z pamiątkami z centrum. Docelowo niedługo otwarta zostanie duża restauracja w budynku głównym.

To dopiero początek. Ścieżki żwirowe na gruncie zostaną wzbogacone w dodatkowe tablice informacyjne. Pojawią się one także wzdłuż drogi dojazdowej do centrum od strony Waksmundu.