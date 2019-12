Boss z Krakowa kierował dwoma gangami. Do odsiadki ma 10 lat

Jeszcze nie skończyła się jedna sprawa, a boss już ma dobrze zorganizowany drugi gang od handlu narkotykami.

Amfetaminę Zdzisław S. nabywał po pół kilograma w Warszawie od swojego znajomego. Przez kurierów przywoził „towar” do Krakowa, gdzie trafiał do butelek po winie. Jego ludzie zdejmowali z nich banderole, wlewali płynną amfę i naklejali banderole z powrotem.

Narkotyk szedł na polski rynek, rozprowadzali go dilerzy: „Ramaja”, „Ciocia Roma”, „Bocian”, „Królik” i „Lewy”.

Wyższe ceny były na eksport. „Eskobar” autobusem woził amfetaminę do Hamburga w Niemczech, potem pociągiem do duńskiej Kopenhagi, a stamtąd z Marianem B. jechali koleją do Szwecji. Na każdym kilogramie krakowski boss zarabiał 7 tysięcy dolarów. W sumie Zdzisław S. wprowadził do obrotu 33 kg narkotyku i zarobił co najmniej 189 tys. dolarów na płynnej amfetaminie oraz 66 tys. złotych na sproszkowanej.