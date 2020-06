Bonowicz o Tischnerze. Spotkanie autorskie online z Wojciechem Bonowiczem, autorem biografii ks. Józefa Tischnera

„Ktoś mi kiedyś powiedział, że jak Tischner wchodził do pokoju, to jakby się drzwi otwierały w człowieku. Drzwi się otwierały – i żyć się chciało. Każdy z nas nosi w sobie pragnienie, że przyjdzie taki ktoś, kto mu powie: „Słuchaj, cała ta twoja szamotanina ma sens”. Każdy chce to usłyszeć – czy to będzie poeta, czy gość, który ma budę z warzywami, polityk, który już nie wie, za czym głosuje, czy zdesperowana matka niepełnosprawnego dziecka…" - mówi Bonowicz o krakowskim księdzu.

Podczas pracy nad książką Wojciech Bonowicz dotarł do nowych faktów z życia Tischnera, a także niepublikowanych wcześniej dzienników przyszłego duchownego.

O związku Tischnera z Watykanem, a także jego działalności w kontekście Solidarności z Wojciechem Bonowiczem będzie rozmawiała Katarzyna Kubisiowska. Co z Tischnera zostało w polskim Kościele i polskim społeczeństwie? Czy ks. Tischner mógł zostać prymasem?

Co Tischner ma nam do powiedzenia dzisiaj? Czy Tischner jest wielkim przegranym czy przeciwnie? Na te pytania odpowie autor biografii 25 czerwca podczas spotkania autorskiego online na profilu wydawnictwa Znak na Facebooku.