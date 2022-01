Bond, Geniusze, Spencer czy Diuna? Ranking najlepszych filmów 2021 roku

W 2021 roku do repertuaru Kina Pod Baranami weszło 118 premier i to właśnie one biorą udział w rankingu. Wśród nich znalazły się m.in. takie produkcje, jak "Aida", "Bo we mnie jest seks", "Cruella", Diuna", "Gunda", "Holiday", "Jutro czeka nas długi dzień", "Lato'85", "Na rauszu", "Obiecująca. Młoda. Kobieta", "Śniegu już nigdy nie będzie", "The Hand of God", "Wesele" czy "Złe baśnie". Każdy widz może zagłosować na pięć ulubionych tytułów. Najlepiej ocenione w głosowaniu filmy powrócą na ekran Kina Pod Baranami podczas specjalnego przeglądu, który ruszy 28 stycznia 2022 roku.

By wziąć udział w rankingu, wystarczy wypełnić internetową ankietę znajdującą się pod adresem: https://bit.ly/3GwvfMd

To ostatni moment na głosowanie. Kino czeka na opinie widzów do 20 stycznia.