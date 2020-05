Bon wakacyjny: czy 1000 zł na urlop w Polsce dla każdego etatowca uratuje turystykę w Krakowie i Małopolsce?

Podkreśla, że resort skupił się na tym, by system był bardzo prosty i korzystny zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Ci ostatni będą mogli sobie wpisać swoją część bonu w koszty firmy, bon będzie całkowicie zwolniony z jakichkolwiek danin publicznych, czyli podatków i składek na ZUS. Najpewniej pieniądze trafią do rąk pracowników w postaci kart przedpłaconych, którymi będzie można regulować rachunki za usługi. Operatorem programu ma być Polska Organizacja Turystyczna.

Nasi informatorzy w resorcie przyznają, że był pomysł, by pieniądze rozdzielić między poszczególne regiony (np. w Małopolsce można by wydać tylko 700 mln zł), ale ostatecznie z niego zrezygnowano. Obdarowany sam zdecyduje, gdzie chce zrealizować bon: na Mazurach czy na Podhalu lub Krakowie i Wieliczce. Zarazem autorzy wprowadzili kilka ograniczeń, by nie dochodziło do nadużyć, np. bonu nie będzie można przeznaczyć na usługi gastronomiczne, jeśli jednocześnie nie skorzysta się z noclegu (jak tłumaczy nasz rozmówca: „żeby całe dofinansowanie nie poszło na jedzenie w fast foodach”).

- Zależy nam, by cała kwota – czyli 1000 zł – trafiła do branży turystycznej przeżywającej dziś niespotykany w dziejach kryzys w związku z pandemią koronawirusa – wyjaśnia Andrzej Gut-Mostowy.

Dodaje, że podobne bony funkcjonują od lat w innych krajach, m.in. we Francji i na Węgrzech, ale tam mają one charakter socjalny (pomagają wyjechać na wczasy tym, których na to nie stać), tymczasem polski program ma przede wszystkim zapobiec długotrwałemu załamaniu popytu na usługi turystyczne, a co za tym idzie - fali upadłości hoteli, pensjonatów, a nawet całych miejscowości czy subregionów turystycznych, jak Zakopane i Podhale. Resort rozwoju zapowiada przy tym, że nie będzie to doraźna, jednorazowa akcja, lecz program stymulacji turystyki zaplanowany na lata - z tym, że w kolejnych odsłonach dofinansowanie ze strony państwa miałoby maleć, przy wzroście zaangażowania pracodawców.

Branża turystyczna – w parze z lotniczą - jako pierwsza padła ofiarą strachu i obostrzeń związanych z koronawirusem i wedle ekspertów podniesie się jako ostatnia. – Wakacje to nie jest „towar pierwszej potrzeby”, w kryzysie ludzie mają tendencję do ograniczania wydatków na ten cel, bo tracą pracę, dochody, albo obawiają się tego. W pandemii nakłada się na to strach przed podróżowaniem autokarami oraz przebywaniem w miejscach, w których gromadzi się dużo osób. To wszystko osłabia szanse szybkiego powrotu turystyki do normalności. Nasz bon ma sprawić, że te negatywne tendencje nie wezmą góry – mówi Andrzej Gut-Mostowy.