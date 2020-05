Bon turystyczny 1000 plus. Gospodarstwa agroturystyczne będą miały problem z wzięciem udziału w programie?

- Będzie to ogromne wsparcie dla całej polskiej branży turystycznej oraz oczywiście zwykłych Polaków, wyjeżdżających na wakacje. Do obu tych grup może trafić łącznie nawet 7 miliardów złotych, a z pomocy skorzysta docelowo nawet 60 procent pracujących, czyli 7 milionów osób. Cały czas dopracowujemy szczegóły. Za kilka dni będzie wiadomo, czy pierwsze bony trafią do ludzi jeszcze przed wakacjami czy troszkę później - np. w ich trakcie - kończy wiceminister.

W praktyce ma to wyglądać tak, że rząd przez operatora programu (tym będzie Polska Organizacja Turystyczna) będzie przekazywał osobom pracującym na etacie bony w wysokości 1000 zł. Z tej kwoty 900 zł da budżet państwa, a 100 zł pracodawca danej osoby. Środki te trafią do każdego, kogo zarobki nie przekraczają 5200 złotych brutto miesięcznie. Jak mówi "Gazecie Krakowskiej" Gut Mostowy, najbardziej prawdopodobne jest, że pracownik dostanie te pieniądze w formie "karty przedpłaconej".

Mężczyzna ma racje. Zgodnie z polskim prawem każdy rolnik, który posiada odpowiedni areał ziemski może w swoim własnym domu wynająć turystom do maksymalnie 5 pokoi i nie musi przy tym zakładać firmy. Nie płaci też podatku dochodowego do momentu, aż nie zarobi w jednym roku więcej niż 100 tysięcy złotych.

- Tym samym bony turystyczne, którymi pewnie będzie płacił w te wakacje niemal każdy klient, będą dla nas nie do zrealizowania - mówi pani Anna. - Banki nie chcą nam dać terminala, a ja nie założę "zwykłej firmy". Moje dochody są niskie. To zaledwie kilka tysięcy złotych latem i zimą. Gdybym miała natomiast płacić normalny ZUS cały rok to koszt zjadłyby dochody, więc to dla mnie bez sensu.