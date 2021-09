Boli Cię ząb? W Krakowie nie znajdziesz pomocy! Z nagłym bólem zęba trzeba jechać do Trzebunii Patrycja Dziadosz

W Krakowie od kilku lat nie ma pogotowia dentystycznego. Pacjenci z nagłym bólem zęba muszą szukać pomocy… w Trzebunii – wsi w powiecie myślenickim. To jakieś 50 minut drogi samochodem od stolicy województwa. Co jednak, jeśli ktoś nie ma własnego auta? Nie pozostaje mu nic innego jak czekać do końca weekendu lub do rana, gdy będzie mógł się udać na leczenie u swojego dentysty. Można też szukać pomocy w komercyjnych gabinetach, ale to wiąże się ze sporym wydatkiem. Dostanie się bowiem do Trzebunii nocą, w weekend lub święta za pomocą komunikacji publicznej jest praktycznie niemożliwe.