BOKKA zaskakuje orkiestrowym brzmieniem. Nowa płyta tajemniczej grupy i koncert w krakowskim klubie Kwadrat

Kiedy w 2013 roku BOKKA pojawiła się na polskiej estradzie, od razu zwróciła na siebie uwagę. Muzycy tworzący grupę występowali w maskach i do dziś oficjalnie nie zdradzili swej tożsamości. Grupa dorobiła się trzech albumów, na których z powodzeniem wypracowała własną wizję electro-popu, odwołującą się do skandynawskich wzorców w rodzaju The Knife, ale również anektującą wpływy alternatywnego rocka.