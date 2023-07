Bójka z udziałem nastolatków pod Krakowem. Użyli pałek i gazu. Osiem osób zatrzymanych

Oto relacja policji z całego zdarzenia:

"W miniony piątek (21 lipca br.) w godzinach wieczornych, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krakowie został powiadomiony o bójce grupy młodych osób na terenie Zielonek. Na miejsce niezwłocznie został wysłany patrol Policji. Kiedy funkcjonariusze zjawili się we wskazanym miejscu zastali kilkoro pokrzywdzonych oraz dwie załogi pogotowia. Policjanci ustalili, że jeden z pokrzywdzonych został pobity, z kolei wobec pozostałych pięć osób napastnicy użyli gazu pieprzowego, po czym oddalili się z miejsca ataku. Na miejsce niezwłocznie udali się policjanci kryminalni oraz wspierające ich patrole umundurowane. W wyniku penetracji terenu trzech sprawców została odnaleziona przez wysłanych na miejsce zdarzenia policjantów. Sprawcy na widok funkcjonariuszy podjęli próbę ucieczki nie reagując na polecenia zatrzymania się, gubiąc przy tym obuwie i inne rzeczy. Stróże prawa jednak szybko ich dogonili i zatrzymali. W bezpośrednim pościgu za sprawcami zatrzymano dwóch 17-latków, którzy noc spędzili w policyjnym areszcie i jednego nieletniego, którego umieszczono w Policyjnej Izbie Dziecka. Kolejnych pięciu sprawców zostało ustalonych i zatrzymanych kolejnego dnia z samego rana.

Sprawcami okazały się osoby w wieku od 13 do 17 lat. Od zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli niebezpieczne przedmioty, takie jak butle z gazem pieprzowym, pałki teleskopowe i maczetę.

Po zebraniu materiału dowodowego podejrzani usłyszeli zarzuty wzięcia udziału wspólnie i w porozumieniu w pobiciu 15-latka oraz naruszenia nietykalności cielesnej 5 kolejnych osób, poprzez użycie wobec nich gazu pieprzowego.

17-latkom odpowiadającym za popełnienie zarzucanych czynów jak osoby dorosłe, za udział w pobiciu, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Z kolei o wysokości kary dla nieletnich zdecyduje sąd rodzinny.

Dodatkowo, na wniosek policjantów Komisariatu Policji w Zielonkach, prokurator zastosował wobec 17-latków środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru i zakazu zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonymi, a także zakazu opuszczania kraju".