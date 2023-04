Bohaterowie w uniformach krakowskiego MPK. Oni nie bali się ratować ludzkiego życia i zdrowia

Odwagę pracowników MPK SA docenił także m.in. Marek Maślerz, zastępca dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego:

– Niesienie pierwszej pomocy człowiekowi, który znalazł się w sytuacji zagrażającej życiu czy zdrowiu, to obowiązek nie tylko moralny, ale też obowiązujące nas wszystkich prawo. Z naszych obserwacji wynika jednak, że w społeczeństwie nie jest to zjawisko powszechne. Tym bardziej należy doceniać aktywne postawy mające na celu zmianę nastawienia społecznego do udzielania pierwszej pomocy i redukowanie niepotrzebnych obaw. MPK, poprzez takie działania jak dzisiejsza uroczystość, przyczynia się znacząco do szerokiego promowania zaangażowanej postawy obywatelskiej – powiedział Marek Maślerz.