Bocianie pary zamieszkały w gniazdach. Zobacz zdjęcia... z lotu ptaka!

- Zabiegi pielęgnacyjne wykonywane m.in. przez energetyków są bardzo istotne dla populacji bocianów w Polsce, ponieważ ptaki budując lub poprawiając wiosną gniazdo znoszą do niego także zalegające w naszym środowisku śmieci np. sznurki ze snopowiązałek, worki, szmaty, elementy plastikowe. W takie odpady mogą wplątać się zwłaszcza młode osobniki, co jest dla nich dużym zagrożeniem – komentuje dr nauk biologicznych Kazimierz Walasz z Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

"Gdyby domowisko bocianów nie było regularnie czyszczone mogłoby zagrażać nie tylko ptakom, ale także sieci dystrybucyjnej, a ta z kolei dostawom energii elektrycznej. Dochodzące do dwóch metrów wysokości konstrukcje mogą ważyć nawet 2 tony. Przy takich gabarytach gniazdo bardzo obciąża słup energetyczny i łatwo może się osunąć pod własnym ciężarem lub pod wpływem czynników atmosferycznych" - podkreślają.

- Na całej sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja jest ok. 1600 gniazd, ale nie wszystkie są zamieszkane w każdym sezonie. Kiedy ptaków nie ma w Polsce nasze służby techniczne sprawdzają stan gniazd i przede wszystkim oceniają zagrożenie, jakie mogą one stanowić dla naszej infrastruktury. Prace oczyszczajcie w gniazdach lub montaż platform traktujemy jako zabiegi eksploatacyjne na sieci energetycznej, ponieważ poprawiają jej bezpieczeństwo i wpływają na bezawaryjną pracę - mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja. - W tym sezonie lęgowym nasze brygady robiące przeglądy sieci, zlokalizowały na słupach kilka nowych gniazd. Po okresie ochronnym zapewnimy im stabilny fundament w postaci specjalnych platform separujących gniazda od konstrukcji słupa i przewodów, aby ptaki były bezpieczne. Tymczasem oczekujemy na wyklucie się młodych – dodaje Groń.

Mieszkańcy, energetycy i ornitolodzy obserwują, jak uporządkowane i bezpieczne gniazda zapełniają się jajami. Samica składa jaja w odstępach dwudniowych, najczęściej wieczorem. Może złożyć do 7 jaj, ale najczęściej jest ich do 4 sztuk.

Pisklęta wykluwają się po ok. 30-kilku dniach inkubacji, kolejno w odstępach paru dni – zwykle od połowy do końca maja. Przez to, rodzeństwo jest zróżnicowane pod względem wielkości i wieku. Jeśli w danym roku panują sprzyjające warunki udaje się odchować w gnieździe nawet pięć piskląt. Rodzice wspólnie wysiadują jaja, dbając o ich właściwe i równomierne ogrzanie, obracając w razie potrzeby oraz - równie ważne - wietrzenie dna gniazda.

Młode po wykluciu się i po okresie pierwszego wzrostu, będą przez ornitologów i we współpracy z TAURONEM obrączkowane.