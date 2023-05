Błonia krakowskie w rytm bębnów. Niedzielny happening Rytm dla Krakowa

- Rytm dla Krakowa to happening, performans, inicjatywa tworzona po to, by zrobić piękne, kolektywne, wartościowe wydarzenie artystyczne. Połączyć środowiska perkusyjne - klasyków, perkusistów jazzowych i etnicznych. To także kreacja sztuki w przestrzeni miejskiej - wyjaśniał Maciej Trifonidis z agencji Trifopark. - Wyobraźmy to sobie i poczujmy - wielki krąg perkusyjny! To takie działanie wspólnotowe, pozytywne i integrujące - przekonywał też.

Z kolei Magdalena Dudek z Trifopark opowiadała: - W naszych głowach powstał pomysł, zobaczyliśmy go oczyma wyobraźni i postanowiliśmy go zrealizować. Najważniejsza jest idea i zachęcenie ludzi do zabawy rytmem - na bębnach, garnkach, patelniach, czymkolwiek, co wydaje dźwięk, kiedy się w to stuknie. Mamy takie hasło - "Bębny connecting people". Celem jest wielkie bębnienie i dobra energia!

Na niedzielny happening złożyły się m.in. pokazy perkusistów jazzowych i rockowych, grających na zestawach bębnów i ich wspólne improwizacje, pokaz rytmów i instrumentów z Bliskiego Wschodu, muzyka afrykańska i kolektywne granie wszystkich uczestników. Podczas wielkiego finału zagrali wszyscy razem.