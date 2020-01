Bloki wokół wielkiego słupa sieci wysokiego napięcia już gotowe

Dwa nowe bloki w Czyżynach, przy ulicy Włodarczyka i Stella-Sawickiego, są już ukończone. To, co rzuca się w oczy, to wielki słup sieci wysokiego napięcia, który znajduje się pomiędzy dwoma budynkami. Odległość jest naprawdę niewielka, być może nawet kilka metrów od najbliższych okien. Okoliczni mieszkańcy żartują, że na drutach będzie można powiesić pranie.