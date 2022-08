Błoga cisza czy zmowa milczenia? Psychologiczny thriller "Cicha ziemia" w kinach od 26 sierpnia

Anna i Adam wyjeżdżają na wakacje i wynajmują dom we Francji. Pełna lodówka, pełne portfele, zabezpieczone alarmem drzwi i równie szczelnie zamknięte oczy, gwarantują im ochronę przed kontaktem z rzeczywistością – do czasu, gdy odkryją, że w posiadłości nie działa basen. Usterka, której natychmiastowej naprawy żądają, niebezpiecznie rozszczelni jednak ich strefę komfortu, powodując przeciek, którym do wygodnego życia pary wedrą się chaos, strach i śmierć. A błoga cisza okaże się zwykłą zmową milczenia.