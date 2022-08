Blisko dwa miliony złotych na wsparcie dla małopolskich domów pomocy społecznej

To już kolejne wsparcie finansowe jakie popłynęło do małopolskich domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Łącznie w tym roku do placówek z naszego regionu trafiało ponad 7,2 mln złotych.

Środki zostały rozdzielone na poszczególne województwa z uwzględnieniem liczby mieszkańców i liczby pracowników zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej. Najwięcej, bo aż 375 tys. zł, trafiło do placówek w Krakowie, ponad 174 tys. zł przekazano do powiatu tarnowskiego, a ponad 97 tys. zł do Tarnowa.