Blisko 70 proc. krakowian chce spędzić lato w kraju. Niektórzy w ogóle nie wyjadą z Krakowa Bartosz Dybała

Sezon urlopowy trwa w najlepsze. W tegoroczne wakacje niemal 70 proc. mieszkańców Krakowa planuje spędzić lato w kraju, przy czym ponad 40 proc. stawia na wypoczynek w mieście. Patrząc na skalę krajową, to już co czwarty Polak odkłada swój urlop dopiero na wrzesień, motywując to niższymi cenami poza sezonem.